بالصور.. الفريق قايد صالح يكرم النخبة العسكري للملاكمة

كرم اليوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الوطني العسكري للملاكمة.

حفل التكريم هذا جاء بعد المشاركة المشرفة للفريق العسكري في فعاليات الطبعة الخامسة للبطولة الإفريقية العسكرية للملاكمة لمنظمة الرياضة العسكرية لإفريقيا.

التي جرت فعالياتها في الفترة الممتدة من 3 إلى 10 نوفمبر، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون.

والتي عرفت مشاركة 100 ملاكم يمثلون أربعة عشرة دولة إفريقية.

التكريم جرى بحضور رِؤساء الدوائر ومديرين مركزيين ورؤساء مصالح بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

عرفت هذه التظاهرة الرياضية سيطرة مطلقة للمنتخب الوطني العسكري للملاكمة، الذي احتل المرتبة الأولى حسب الفرق، بحصده لعشر ميداليات ذهبية.

خلال حفل التكريم، حرص الفريق أحمد قايد صالح على تقديم التهاني لعناصر الفريق الوطني العسكري للملاكمة.

الذين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل تحقيق نتائج شرفوا بها أنفسهم وجيشهم ووطنهم.

وقال ان هذه المنافسة الرياضية القارية عرفت نجاحا كبيرا من الناحية الرياضية والتنظيمية.

بفضل العناية والاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

في ظل الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية، لتطوير الرياضة العسكرية، من خلال تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية والمنشآتية العصرية.

وهو الدعم الذي تجسدت ثماره من خلال مثل هذه النجاحات الباهرة التي تضع الجيش والجزائر، في مكانتهما الريادية الطبيعية.

كما يؤكد نجاح هذا العرس الرياضي الإفريقي، المستوى العالي للرياضة العسكرية الجزائرية قاريا ودوليا.

الفريق نوّه بالكفاءات الفردية الراقية والمهارات الرياضية الفائقة والقدرات الذهنية العالية وبروح الانضباط وقوة العزيمة والحرص الشديد على الانتصار.

وهي الشمائل التي تحلى بها عناصر الفريق الوطني العسكري للملاكمة انطلاقا من الحس الوطني والمسؤولية.

مجددا في الختام تهانيه للطاقم الفني والإداري وأعضاء الوفد الرياضي للفريق الوطني العسكري للملاكمة.

طالبا منهم المضي قدما نحو تحقيق نتائج مستقبلية أكثر إشراقا وأكثر تميزا.