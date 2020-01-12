بالصور.. الفقيد الحاج عمر بن عبد القادر حاج قويدر شيخ زاوية الأشياخ يواري الثرى بمقبرة الزاوية بالمنصورة

ورى الثري الشيخ الحاج عمر بن عبد القادر حاج قويدر مقدم زاوية الاشياخ ببلدية المنصورة في غرداية بمقبرة شيوخ المرابطين بالزاوية.

الجنازة حضرها جمهور غفير من المواطنين وشيوخ زوايا من مختلف ولايات الوطن إلى جانب العشرات من طلبة العلم.

ويعرف عن الفقيد الذي خلف اباه على رأس زاوية الاشياخ منذ سنة 1962 أين قضى عمره في تدريس العلم الشرعي و تعليم النشيء و تكوين الأئمة

هذا و تعتبر زاوية الاشياخ رمز لعرش المرابطين المعروف بنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أين حافظ منذ القدم على العلم الشرعي و تدريسه

هذا و تم دفن الفقيد في مقبرة الزاوية إلى جانب أجداده الذين اسسو الزاوية التي تعد أحد أهم منارات العلم الشرعي.