بالصور.. الفن الإسباني يفتتح المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة

افتتح سهرة اليوم بأوبرا الجزائر بالعاصمة المهرجان الدولي ال13 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة بحفل فني جزائري إسباني.

وأحيا السهرة الافتتاحية للمهرجان فنان الحوزي حميدو رفقة الفرقة الإسبانية زرياب كالو.

حيث أمتع حميدو في بداية السهرة الجمهور الحاضر بفقرة فنية متنوعة تميزت خصوصا بانقلاب سيكا “أنا الذي بيا”، وانصراف سيكا بالإضافة إلى “يا بادي الحسن” و”يا من ترى” انتهاء بالقصيد.

وكان الجمهور في القسم الثاني من الحفل مع فرقة “زرياب كالو” القادمة من مدينة غرناطة الإسبانية، حيث أبدع فنانوها بقيادة المغني وعازف الغيتار سهيل

سرغيني بأداء العديد من المقطوعات الغنائية والموسيقية المطبوعة بمختلف الألحان الغجرية الإسبانية وكذا الشرقية.

واعتبر وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن هذه التظاهرة متميزة باستضافتها لفرق فنية من مختلف القارات ما يؤكد القيمة الثقافية الدولية للمهرجان.

وتستمر فعاليات الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة إلى غاية 25 من ديسمبر الجاري.