بالصور …الفيضان يغمر أقسام إبتدائية بباتنة

تسببت الأمطار المتهاطلة منذ فجرصباح اليوم الخميس، عن تسرب المياه داخل إبتدائية “11 ديسمبر” ببريكة ولاية باتنة.

وقد غمرت المياه كل الإبتدائية الواقعة بحي “الدرناني” ، وتسللت داخل الأقسام، مما جعل التلاميذ يزاولون دراستهم تحت أنقاظ المياه.

كما تجمعت مياه الأمطار في الساحة مما أسفرعن تـأخرالكثير من التلاميذ للإلتحاق والوصول إلى مقاعد الدراسة في الوقت المناسب.

الحالة التي وصلت إليها الإبتدائية خلفت الكثير من الإستياء لدى الاولياء الذين طالبوا الجهات المسؤولة والمعنية.

من إتخاذ التدابير والإحتياطات اللازمة، وخاصة ونحن مع موسم تهاطل الأمطار.