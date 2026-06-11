بالصور.. الفيفا تكشف الجوائز الفردية في مونديال أمريكا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الجوائز الفردية، التي سيتم منحها للاعبين في كأس العالم 2026.

وخصصت “الفيفا” ثلاث جوائز فردية، سيتم منحها خلال طبعة 2026 من كأس العالم، المقرر انطلاقها اليوم الخميس.

وتمثلت الجائزة الاولى، في الحذاء الذهبي، الذي سيكون من نصيب هداف البطولة، وجائزة الكرة الذهبية التي ستمنح لأفضل لاعب في المونديال.

كما خصصت جائزة أخرى، تمثلت في القفاز الذهبي، والتي ستعود لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2026.