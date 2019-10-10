بالصور.. القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية يزور الحماية المدنية

إستقبل عشية اليوم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام، القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية حمزاوي عبد الرحمان والوفد المرافق له.

الوفد الذي قام بزيارة مجاملة لمقر المديرية العامة والإطارات المركزية للمديرية العامة.

حيث تم التطرق كذلك خلال الجلسة سبل التعاون لا سيما في مجال التكوين، بتخصيص دورات تكوينية في مجال الاسعافات الاولية لفائدة عناصر الكشافة الجزائرية.

كما حضي القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، بزيارة المتحف الوطني للحماية المدنية رفقة مدير الوقاية العقيد نشاب فريد و السيدة مديرة المتحف.