بالصور.. القافلة الطبية الرابعة تحط رحالها ببلدية أولاد بسام في تيسمسيلت

برمجت مصالح الحماية المدنية لتيسمسيلت بالتنسيق مع مديرية الصحة والهلال الاحمر الجزائري القافلة الطبية الرابعة بالولاية.

واتجهت اليوم ببلدية اولاد بسام بدوار الخلوة حيث نشط القافلة مجموعة من خيرة أطباء الولاية،في سبعة إختصاصات طبية متنوعة.

كما تم توزيع ادوية وأغطية والبسة على الفئات الهشة.

وشهدت المبادرة زيارة مدير الادارة المحلية رفقة رئيس دائرة برج بونعامة و مدير البيئة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني لحسن.

ومن خلال هذه المبادرة تكون العملية مست حولي 600 شخص في أربع بلديات كما تتواصل الى جميع بلديات الولاية.