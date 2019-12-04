بالصور.. القافلة العسكرية للتكفل الطبي بسكان المناطق النائية تحط رحالها بأم البواقي

حطت القافلة العسكرية للتكفل الصحي بسكان المناطق النائية اليوم، بمنطقتي بوغرارة السعودي وعنق الجمل بولاية أم البواقي.

القافلة تدخل في اطار تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش المتعلقة بالتكفل الطبي بسكان المناطق النائية بغية تقديم خدمات طبية وعلاجية لتغطية نقص التكفل الصحي بهذه المناطق.

تضم هذه القافلة طاقم طبي عسكري مزود بالوسائل المادية والمواد الصيدلانية التي سخرتها القيادة العليا للجيش بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية من فحوصات عامة ومتخصصة لسكان القرى والمشاتي النائية بالولاية.

ولاقت هذه المبادرة الطبية التضامنية الموجهة للفئات الهشة وقاطني المناطق المعزولة استحسان سكان هذه المناطق، الذين أشادوا بالجهود المبذولة من طرف قوات الجيش وتثمين الخدمات الطبية المقدمة والتي تندرج في إطار تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العسكرية، لتختتم نشاطات هذه القافلة على مستوى إقليم الناحية العسكرية الخامسة.