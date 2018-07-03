بالصور.. القنصلية المغربية بوهران تُكرم بادو الزاكي

الرياضة
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بالصور.. القنصلية المغربية بوهران تُكرم بادو الزاكي تكريم الزاكي
بقلم عبد النور.حواز

قامت القنصلية المغربية بمدينة وهران بتكريم المدرب المغربي الجديد لفريق مولودية وهران بادو الزاكي بعد يومين من حلوله بالجزائر.

وأقام القنصل العام للمملكة المغربية محمد متوكل مأدبة عشاء على شرف الزاكي حضرها أعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية بالجزائر وكذا أفراد من الجالية المغربية المتواجدة بوهران.

وقال الزاكي على هامش الحفل:”أنا سعيد لتواجدي على رأس فريق كبير وعريق كمولودية وهران وفي بطولة تعرف تنافس كبير بين الأندية”.

“أشكر القنصل العام وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المغربي بالجزائر على هذه المبادرة وأشكر الجزائريين على حفاوة الإستقبال”.


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