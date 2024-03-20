بالصور: القوات البحرية تنفذ تمرين تكتيكي بعنوان “التدخل لتحرير رهائن” 

نفّذت وحدات من الواجهة البحرية الشرقية بالناحية العسكرية الخامسة، بوم امس، تمرين تكتيكي بعنوان “التدخل لتحرير رهائن على مستوى محطة توليد الكهرباء”.

وحسب بيان وزارة الدفاع، اليوم، التمرين التكتيكي لتحرير رهائن جرى على مستوى بمنشأة طاقوية حساسة. وذلك بمحطة توليد الكهرباء الأشواط بولاية جيجل.

وأضاف البيان أن التمرين شارك فيه مختلف التشكيلات المعنية بالتدخل في مثل هذه الحالات.

ويهدف هذا التمرين لتفعيل الميكانيزمات لتسيير مثل هذه الحالات وتجسيد التعاون والتنسيق الفعال بين وحدات الواجهة البحرية الشرقية في عملية التدخل لتحرير رهائن على مستوى منشأة طاقوية حساسة.

بالإضافة إلى إ تدريب هيئات القيادة والأركانات على تنظيم وقيادة مثل هذه العمليات والمحافظة على الجاهزية القتالية للوحدات المتدخلة.