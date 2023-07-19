بالصور..الكاف تستذكر تتويج الخضر بـ”كان 2019″

إستذكر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأربعاء، التتويج التاريخي للمنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019، والتي إحتضنتها مصر.

ونشرت الكاف عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، اليوم الأربعاء، صورا لمباراة نهائي الكان التي جمعت بين الخضر ضد السنغال، التي جرب بملعب القاهرة بتاريخ 19 جويلية 2019.

والتي عرفت فوز المنتخب الوطني بهدف لصفر من توقيع المهاجم بغداد بونجاح، بعد مباراة مراطونية سيطر عليها أشبال الناخب بلماضي بالطول والعرض.

وكتبت الكاف:”الجزائر =الأبطال.. في مثل هذا اليوم محاربي الصحراء توجوا بكأس أمم إفريقيا 2019، بفضل هدف بغداد بونجاح.

يجدر الإشارة، شهدت نسخة كان 2019 مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المنافسة، كما يعد تتويج الخضر الأول خارج الديار، بعد التتويج ب”كان 1990″ التي جرت بالجزائر.