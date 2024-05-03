بالصور.. الكاف تنظم يوما تكوينيا لفائدة 20 نادي جزائري

نظم وفد من الكاف المتواجد بالجزائر يوما تكوينيا لفائدة 20 ناديا جزائريا عقب اختتام ورشة العمل الخاصة بمنح تراخيص الأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأجرى الوفد الذي ترأسه رئيس قسم كرة القدم المحترفة محمد سيدات، اليوم الجمعة، حصة تكوينية خاصة للممثلين عن 16 نادي من القسم المحترف و4 أندية من قسم الهواة، بحضور الأمين العام لـ “الفاف” نذير بوزناد.

وكان الهدف من هذه الحصة التكوينية شرح الإجراءات التفصيلية للأندية الجزائرية على المنصة الإلكترونية للحصول على تراخيص النوادي.