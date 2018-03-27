بالصور .. الكاليتوس بالعاصمة تغرق في النفايات

يعاني سكان الكاليتوس أكبر بلدية من حيث الكثافة السكانية بالعاصمة من النفايات والقاذورات التي تكاد تخنق أنفاسهم.

حيث يعتبر السكان أن هذه النفايات تكاد تدخل حتى بيوتهم وهذا لغياب طال أمده لأكثر من شهرين.

فلا مؤسسة ناتكوم ولا شركة إكسترانات ولا حتى شاحنات رفع النفايات الخاصة بالبلدية تحركت.

وهذا رغم العديد من المراسلات التي تصل للمسؤول الاول عن بلدية الكاليتوس لبقى المواطن محتارا.

هل لم يقدر رئيس البلدية على رفع القمامة ؟؟ أم أن اللامبالاة وشعار تخطي رأسي هي علامة المنتخب المحلي بالكاليتوس.