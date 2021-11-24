بالصور.. الكاميرون ترد على اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا

ردت الكاميروني، على بيان اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، بخصوص مدى جاهزيتهم لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2022.

وكانت اللجنة المنظم لكأس أمم إفريقيا، قد نشرت بيان، كشفت من خلاله عدم جاهزية الكاميرون، لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2022.

كما جاء رد الكاميرون، عن طريق مجموعة من المصور، والتي توضح، جاهزية الملعب الأولمبي، والهياكل التابعة له، وعشب بعض الملاعب الأخرى.

يذكر أنه تفصلنا أقل من شهرين عن افتتاح منافسة كأس أمم إفريقيا 2022، المقررة في الكاميرون بتاريخ 9 جانفي المقبل.

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