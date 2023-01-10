بالصور.. الكشف عن المنشآت الفندقية التي ستحتضن الوفود الإفريقية تحسبا للشان
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفنادق والمنشآت القاعدية التي ستستقبل الوفود المشاركة في شان 2022.
وحسب بيان صفحة الولاية عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن الفنادق التي ستستقبل الوفود الإفريقية تحسبا للشان 8 وهي:الشيراتون، وباي دياب، وحياة ريجنسي، وفندق ماركير، وفندق غولدن توليب روايوم، وماريوت، وإيبيس.
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