بالصور.. الكشف عن برنامج و مواعيد مباريات “شان” الجزائر

كشفت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية عن برنامج مباريان شان الجزائر الذي سينطلق في 13 جانفي ويدوم إلى غاية 4 فيفري.

كما طرحت اللجنة الأولمبية والرياضية، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، اليوم اسماء الملاعب التي ستحتضن المباريات وهي براقي ووهران وقسنطينة وعنابة. وهي أسماء الملاعب التي ستوزّع عليها المواجهات.

سوتواجه الجزائر منتخب ليبيا في المباراة الافتتاحية بملعب براقي بداية من 20:00 سا.

كما كشفت عن موعد الافتتاح الذي سيصادف يوم 13 جانفي بداية من الساعة و 18:20 د بالتوقيت المحلي.

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