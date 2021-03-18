بالصور.. الكلاب الضالة تقضي على 19 رأسا من الماشية بولاية إليزي

قضت فجر اليوم الخميس، الكلاب الضالة على 19 رأسا من الغنم بمنطقة بن زايت ببلدية إليزي ، بعد مهاجمتها لإسطبل أحد المربين.

وحسب ما قاله صاحب قطيع الغنم محمد دفن، “للنهار”، فإن الكلاب الضالة تمكنت من قتل جميع رؤوس الماشية في إليزي.

وبلغ عدد رؤوس الغنم 19 رأسا مختلطة بين غنم ومعز، بعد أن قفزت عبر سياج الإسطبل والدخول إليه لتفعل فعلتها.

وأكد المتحدث أنه تفطن للحادثة فور وقوعها فجرا، وتفاجأ بأغنامه التي تعتبر مصدر رزق العائلة مقتولة بأكملها.

وتشهد مختلف أحياء بلدية إليزي في الأيام الأخيرة انتشارا كبيرا للكلاب الضالة، التي باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين.