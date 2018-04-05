بالصور.. الكناري بقميص جديد في نصف نهائي الكأس ضد العميد

قدم ممول الألبسة الرياضية الخاص بشبيبة القبائل اليوم الخميس القميص الرسمي للفريق الذي سيرتديها في نصف نهائي مُنافسة كأس الجمهورية.

وتم تقديم القميص من طرف شركة “luanvi” فرع الجزائر بحضور بعض لاعبي الكناري على غرار يطو ،رضواني وكذا بن علجية.

هذا وتم تقديم أيضا القميص الذي يرتديه الطاقم الفني للفريق إضافة إلى البدلة الرياضية من طرف الشركة المُمولة.

هذا وسيكون بإمكان جمهور الفريق القبائلي شراء القميص الجديد بداية من غدا الجمعة بمحلات المُمول.

وستواجه شبيبة القبائل يوم ال13 أفريل القادم مولودية الجزائر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.