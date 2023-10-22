بالصور.. اللجنة الأولمبية الجزائرية تخص كايليا نمور باستقبال مميز

حظيت بطلة الجمبار الجزائري كايليا نمور، أمس السبت، باستقبال مميز من اللجنة الأولمبية الجزائرية، اعترافا بتتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم للجمباز.

ونشرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، صور للاستقبال الذي حظيت به كايليا نمور.

كما هنأ أعضاء اللجنة الاولمبية، البطلة الجزائرية، على تتويجها بفضية البطولة العالمية للجمباز، وتأهلها للألعاب الأولمبية.

واستغل أعضاء اللجنة الاولمبية، هذه الفرصة للاطلاع على برنامج تحضيرات كايليا نمور، للاستحقاقات المقبلة مبدين دعمهم الكامل لها.

وكشفت اللجنة الاولمبية الجزائرية، بأن كايليا نمور، يتحظى باستقبال من طرف وزير الشباب والرياضة حماد عبد الرحمان، في وقت لاحق.