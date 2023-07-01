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الرياضة

بالصور.. اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية تجري إجتماع بعنابة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية تجري إجتماع بعنابة
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عقدت اللجنة المنظمة لمنافسة كرة القدم الخاصة بدورة الألعاب العربية، التي ستحتضنها الجزائر، إجتماعا بولاية عنابة.

وشهد الإجتماع حضور رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم لولاية عنابة بهلول عمر بهلول، رفقة عضو المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية توفيق قريشي.

بالإضافة لحضور عضو اللجنة المحلية المنظمة للألعاب العربية بولاية عنابة، حكيم مناد، وأعضاء من الإتحاد العربي لكرة القدم.

وحسب بيان الإتحاد العربي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية عبر الفايسبوك، اليوم السبت، فقد تم عقد هذا الإجتماع الفني والتنسيقي تحسبا لإنطلاق المنافسة غدا الأحد.

وللإشارة، ستنطلق الدورة 15 للألعاب العربية نسخة الجزائر 2023، يوم الأحد 2 جويلية وتستمر لغاية 15 جويلية الحالي.

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