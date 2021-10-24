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بالصور.. اللواء بن مداح يشرف على تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”

بقلم نادية بن طاهر
بالصور.. اللواء بن مداح يشرف على تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”
اللواء بن مداح يشرف على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر” لتنفيذ تمرين “سيبوردر-21” بالبرتغال
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أشرف اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية، اليوم الأحد، على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”، بمقر قيادة القوات البحرية “الشهيد سويداني بوجمعة” بالأميرالية، وذلك قبل توجهه لتنفيذ التمرين “سيبوردر-21” بالبرتغال.

وتأتي هذه العملية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري مع دول المبادرة “5+5 دفاع” لحساب سنة 2021.

وأضاف البيان، إن هذا التمرين، سيعرف مشاركة 8 دول، ويهدف إلى ترقية التعاون والتفاعل المشترك في عرض البحر ما بين شركاء المبادرة.

الزاجر

الزاجر

الزاجر

الزاجر

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