بالصور.. اللواء حاج لعروسي جمال يشرف على تنصيب قائد القطاع العسكري بتلمسان

الوطني
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بالصور.. اللواء حاج لعروسي جمال يشرف على تنصيب قائد القطاع العسكري بتلمسان
بقلم مصطفى.ق

أشرف اليوم اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية،على مراسم تنصيب قائد القطاع العسكري بتلمسان.


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