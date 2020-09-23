بالصور.. اللواء حاج لعروسي جمال يشرف على تنصيب قائد القطاع العسكري بتلمسان
أشرف اليوم اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية،على مراسم تنصيب قائد القطاع العسكري بتلمسان.
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