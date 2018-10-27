بالصور.. اللواء زروق دحماني يوزع أكثر من ألفي سكن على مستخدمي ومتقاعدي الجيش

أشرف اليوم السبت، اللواء زروق دحماني، مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

على توزيع أكثر من 2134 سكن من مختلف الصيغ لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش بالعاصمة.

حقل التوزيع اقيم باسم الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبحضور وزير السكن.

التوزيع جاء بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وتجسيدا للبرنامج الوطني للسكن الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة المواطنين الجزائريين عبر كامل ولايات الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي.

ستتواصل عبر كافة التراب الوطني، إلى غاية تلبية الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع.