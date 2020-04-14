بالصور.. اللواء شنقريحة في زيارة إلى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران

قام، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة بزيارة إلى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران.

وقام اللواء بتفقد الجناح المخصص لعلاج المصابين به، حيث حرص اللواء على التعبير عن تقدير وعرفان كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي لإطارات وأفراد السلك الطبي والشبه الطبي، نظير الجهود التي يبذلونها يوميا، بصفتهم متواجدين في الجبهة الأمامية، والخندق الدفاعي الأول، في مواجهة هذا الوباء.

كما قام ايضا بزيارة إلى المدرسة التطبيقية للصحة العسكرية بسيدي بلعباس، عاين خلالها عن كثب المستشفى الميداني الذي يحوز على مختلف التجهيزات الحديثة والوسائل الطبية، القمينة بالتكفل بعدد معتبر من المصابين بفيروس “كوفيد-19”.