بالصور.. اللواء هامل يشرف على تخرج الدفعة الـ 13 ملازمي أوائل للشرطة بالبليدة

أشرف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، اليوم، على مراسم تخرج الدفعة الـ 13 للملازمين الأوائل للشرطة بالبليدة.

الدفعة المتكونة من 520 متربص من بينهم 35 إناث بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة.

وبالمناسبة، تقدم اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بكامل الشكر والتقدير والعرفان لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

على الرعاية الكريمة والحرص الشخصي في توفير الأمن والأمان عبر كافة القطر الوطني.

وكذا دعمه اللامتناهي في توفير الإمكانات اللازمة لأبناء الوطن ليكونوا وبحق حماته ورجاله في كل الأوقات.

وأكد هامل على أهمية التكوين التخصصي بجهاز الشرطة، ما سمح ببلوغ أهداف العصرنة والاحترافية في صفوف الأمن الوطني.

كما دعا عائلات المتخرجين للافتخار بأبنائهم الذين تشرفوا بالانتماء إلى عائلة الأمن الوطني ومؤسسة الشرطة الجزائرية العريقة.

واستهل برنامج التخرج بتفتيش الدفعة التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني المرحوم محافظ الشرطة مناري محمد الصادق.

تلتها كلمة مدير المدرسة التطبيقية للامن الوطني ”عبد المجيد بوزبيد”، قدم من خلالها عرضا حول أهم مراحل تربص الدفعة التي دامت 24 شهرا.

بعد أداء الطلبة المتخرجون ليمين الإخلاص وتقليد الرتب وتكريم المتفوقين، قدم المتخرجون أنشطة وعروض رياضية وقتالية في مجال الدفاع الذاتي.

تقنيات التدخل والحماية الخاصة بالشخصيات، عروض الرمي، تقنيات حفظ النظام.

ليتم تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني المرحوم محافظ الشرطة مناري محمد الصادق من طرف اللواء عبد الغني هامل.