بالصور.. الليبيون يَحنُون لحكم القذافي بعد 7 سنوات من إغتياله

بعد 7 سنوات على اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي وسقوط النظام الجماهيري ، هاهم الليبيون يحملون اعلام الجماهرية وصور الزعيم.

فقد خرج اليوم الليبيون في العديد من المدن خاصة مدينة بني وليد حاملين صور القذافي يهتفون بالنظام الجماهيري متحدين المليشيات.

ليبيا التي مر على سقوطها في مستنقع العنف 7 سنوات تعيش الفقر والتقتيل والانهيار الاقتصادي رغم غناها بالنفط.

هذا البلد الذي ساهم حلف الناتو في خرابه بعد تدخله عسكريا فيه سنة 2011 يعاني من كل النواحي.

هذا البلد أصبح مقسمًا إلى دويلات ينتشر فيها السلاح والفوضى، وتسيطر عليها مجموعات مختلفة تتناحر على السلطة وخيرات البلاد.