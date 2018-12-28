بالصور.. المئات يحتجون أمام مقر دائرة الدبيلة في الوادي للمطالبة بتوفير الامن

إحتج المئات من سكان قرية الجديدة المجاهدة أمام مقريي دائرة الدبيلة و مقر كتيبة الدرك الوطني سلميا.

مطالبين بتوفير الامن يتوفير الامن وتنظيف القرية من بارونات المخدرات وخاصة تجار المخدرات والخمور.

وتميزت الوقفة التي دامت اكثر من ثلاثة ساعات بتوسعها وتوافد الكبير من كل الاحياء الدبيلة بطريقة حضرية سلمية.

رفعوا خلالها شعارات بتوفير الامن خاصة مع القطرة التي افاضت الكأس بحرق سيارة ومستودع إمام الجهة.

والذي يعد احد رموز المنطقة والذي انشأ مدرسة قرآنية وكان له الفضل في حفظ كتاب الله في شتى الاعمار والاجناس.