بالصور.. المتحف المركزي للجيش يحتفل باليوم العالمي للطفولة

إحتفل اليوم الخميس المتحف المركزي للجيش بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة تحت شعار الطفل الجزائري.. بين معاناة الإستعمار ونعمة .

وقد حضر الاحتفال شريحة الاطفال وتلاميذ مختلف المؤسسات التربوية والجمعيات المدنية، إضافة إلى عدد من زوار المتحف.

حيث برمج المتحف عدة نشاطات منها :

عرض شريط وثائقي بعنوان “براءة… بثوب مكافح”من انتاج المؤسسة العسكرية المركزية للسمعي البصري.

تقديم مداخلة حول الموضوع من تنشيط الدكتورة بوشبوط مليكة.

إقامة معرض للصور التاريخية المخلدة لمعاناة الأطفال إبان ثورة أول نوفمبر.

عروض مسرحية وبهلوانية للأطفال.

كما تخللتها توزيع هدايا تذكارية للأطفال قبعات، أقمصة.

للإشارة فإن النشاطات حضرها مختلف زوار المتحف وبالخصوص شريحة الاطفال وتلاميذ مختلف المؤسسات التربوية والجمعيات المدنية .