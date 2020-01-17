بالصور.. المجاهد الراحل “محمد كشود” يوارى الثرى بمقبرة سيدي فرج

وري الثرى، ظهر اليوم الجمعة، جثمان المجاهد الحاج محمد كشود، بمقبرة سيدي فرج، بالعاصمة.

وحضر الجنازة، عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية، من بينهم الأمين العام بالنيابة للأرندي، عز الدين ميهوبي، منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش.

وتوفي المجاهد الحاج محمد كشود، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، وعضو القيادة الوطنية لمنظمة المجاهدين، اليوم الجمعة، كانت بمستشفى عين النعجة في حدود منتصف الليل، عن عمر يناهز الـ 81 سنة.