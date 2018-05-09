بالصور..المجاهد والإعلامي عبد القادر نور يُوارى الثرى بمقبرة سيدي فرج

شيعت اليوم بمقبرة سيدي فرج “غرب العاصمة”، جنازة المجاهد والإعلامي الأسبق، عبد القادر نور، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس.

عن عمر ناهز 87 سنة بعد عمر حافل بالعطاء في سبيل الوطن.

وحضر مراسيم تشييع الجنازة كبار مسؤولي الدولة، بالإضافة إلى أقارب وأصدقاء الفقيد.

والتحق الفقيد الذي ولد في 23 أكتوبر 1931 بولاية المسيلة بمعهد الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة 1950، لينال شهادة النجاح بتفوق.

وشرع في النضال الثوري مع جبهة التحرير الوطني وهو ما يزال طالباحيث يعد من أبرز مؤسسي أول رابطة للطلاب الجزائريين بالقاهرة سنة 1956.

ليشارك بشكل فعال في الإعلام المسموع أثناء ثورة التحرير انطلاقا من ركن المغرب العربي.

وانتهاءً ببرنامج “صوت الجمهورية الجزائرية” بإذاعة صوت العرب بالقاهرة.

ولدى عودته الى الجزائر، التحق بالإذاعة وشارك في بسط السيادة الوطنية عليها في 28 أكتوبر 1962.

فضلا عن كونه أيضا عضوا مؤسسا لإذاعة الدول الإسلامية.

وواصل الفقيد جهاد البناء والتشييد، مقدما للأجيال أروع الصور في حب الوطن والتفاني في خدمته.

وذلك في كلّ المهام والمسؤوليات التي تولاها ومن بينها رئيس تحرير للإذاعة والتلفزيون الجزائري وكذا مديرا للقناة الإذاعية الأولى.