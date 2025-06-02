بالصور.. “المحاربون” يدخلون أجواء وديتي رواندا والسويد

باشر المنتخب الوطني، أمس الأحد، تحضيراته الخاصة بوديتي رواندا والسويد، المقررتين شهر جوان الجاري.

ويستقبل “الخضر” منتخب رواندا، يوم الخميس المقبل الـ 5 جوان الجاري، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، قبل ملاقاة المُضيف السويد، يوم الـ 10 من الشهر ذاته.

وأجرت العناصر الوطنية، أمس، بسيدي موسى أول الحصص التدريبية بتعداد منقوص ووسط معنويات مرتفعة. في انتظار اكتمال التعداد، اليوم الاثنين، بوصول بلايلي وتوغاي، إلى جانب عوار ومحرز .

للإشارة فإن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، يراهن على وديتي رواندا والسويد. لتقديم مستويات راقية، وهو الذي أكد في الندوة الصحفية التي نشطها الخميس الماضي. أن اللقاءين مهمين للغاية، وسيلعبهما المنتخب بطابع رسمي.