بالصور.. “المحاربون” يغادرون نحو عنابة

غادرت تشكيلة المنتخب الوطني، صبيحة اليوم الأربعاء، نحو مدينة عنابة، تحسبا لاستضافة منتخب الطوغو، غدا الخميس، برسم الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وكانت العناصر الوطنية، قد دخلت منذ أول أمس الاثنين، في تربص تحضيري بسيدي موسى. تحسبا للمباراة المزدوجة أمام الطوغو، على أن يجري المنتخب مساء اليوم الأربعاء. آخر حصة بعنابة بداية من الساعة 18:00.

ورافق رئيس “الفاف” وليد صادي، تشكيلة “الخضر” في رحلة خاصة، نحو مدينة عنابة. وأظهرت الصور التي نشرتها الاتحادية في حسابها الرسمي على “فيسبوك” تركيزا كبيرا لرفقاء رامي بن سبعيني، الذين يراهنون، على حصد 6 نقاط تؤهلهم رسميا إلى “الكان”.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، حقق بداية مثالية في التصفيات بانتصارين أمام كل من غينيا الاستوائية وليبيريا. تصدر بها المجموعة الـ 5 بالعلامة الكاملة. وعلى بعد 4 نقاط من أقرب الملاحقين، منتخب الطزغو، منافسه يومي 10 و14 أكتوبر الجاري.