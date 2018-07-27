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بالصور….المحتجون في ورقلة يؤدون صلاة العشاء أمام مسرح الهواء الطلق .

أخبار الجزائر
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بالصور….المحتجون في ورقلة يؤدون صلاة العشاء أمام مسرح الهواء الطلق .
بقلم وافي مهاجري

أطلق سكان ورقلة  حملة “خليه يغني وحدو” إحتجاجا على إقامة الحفلات الغنائية عوض إستثمار الأموال في التنمية المحلية.

. وأقاموا المحتجين صلاة العشاء جماعيا أمام مسرح الهواء الطلق تنديدا للسهرات الغنائية التي لا تنفع شباب ورقلة

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