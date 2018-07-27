بالصور….المحتجون في ورقلة يؤدون صلاة العشاء أمام مسرح الهواء الطلق .

أطلق سكان ورقلة حملة "خليه يغني وحدو" إحتجاجا على إقامة الحفلات الغنائية عوض إستثمار الأموال في التنمية المحلية.
. وأقاموا المحتجين صلاة العشاء جماعيا أمام مسرح الهواء…
نظمت ببلدية فقارة الزوى بعين صالح ولاية تمنراست عرس جماعي لـ 17 عريس وعروسة من شباب المنطقة .
وجاءت هذه المبادرة التي نظمتها المنطقة من أجل…
عثرت مصالح أمن ولاية باتنة على شجيرة قنب هندي مزروعة وسط ساحة الحرية المدينة.
وحسب مصادر لـ النهار فقد قامت مصالح الأمن مرفوقة بعناصر من الشرطة…
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