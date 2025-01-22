بالصور.. المدرب الجديد لشبيبة القبائل يتفقد ملعب “حسين آيت أحمد”

قام المدرب الجديد لفريق شبيبة القبائل، الألماني جوزيف زينباور، اليوم الأربعاء، بزيارة ملعب الشبيبة “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

وتنقل المدرب زينباوز، وطاقمه الفتي المساعد، رفقة شبيبة القبائل، إلى ملعب “حسين آيت أحمد”، أين عاين الملعب، وكل المرافق التابعة له.

وتقلى المدرب الجديد للشبيبة، شروحات، حول هذا المرفق، وعدة أمور اخرى، من طرف كل من المدير العام حكيم مدان، والمناجير العام كريم دودان.

وكشفت إدارة فريق شبيبة القبائل، عبر صفحتها الرسمية، بأنه سيتم تقديم مدربها الجديد جوزيف وينباور، بصفة رسمية أمام الصحافة، في موعد لاحق.