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بالصور..المدرسة العليا العسكرية بوهران تتدعّم بدفعة من الضبّاط الجدد

الوطني
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بالصور..المدرسة العليا العسكرية بوهران تتدعّم بدفعة من الضبّاط الجدد
بقلم ياسمينة دهيمي

أشرف يوم أمس اللواء حاجي زرهوني، المدير المركزي للمعتمدية بوزارة الدفاع الوطني على مراسم تخرج الدفعات الجديدة بالمدرسةالعليا للإدارة العسكريةبوهران.

أين تمّ تقليد الضباط المتخرجين الرتب وتوزيع الشهادات على المتفوقين.

كما  قام اللواء المدير المركزي للمعتمدية بوزارة الدفاع الوطني رفقة قائد المدرسة بتكريم عائلة المجاهد المرحوم “خليل حبيب”.

الذي سميت عليه الدفعات المتخرجة، والمتمثلة كالتالي:

– الدفعة السابعة و الستون (67) لدروس ” الإتقان للضباط”-

– -الدفعة السابعة (07) لدروس التخصص في الإدارة العسكرية

– -الدفعة الخامسة عشر (15) لدورة التكوين الخاص

– -الدفعة الثامنة (08) للطلبة الضباط العاملين

-الدفعة الثانية طور الماستر نظام (ل م د).

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