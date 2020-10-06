بالصور.. المديرة العامة للحرس المدني الاسباني ماريا غاميز غاميز في زيارة بالجزائر

حلت اليوم، ماريا غاميز غاميز المديرة العامة للحرس المدني الاسباني، في زيارة لمدة يومفي إطار التعاون العسكري بين الجزائر وإسبانيا.

واستقبل العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني، المديرة العامة للحرس المدني الاسباني والوفد المرافق لها بمقر قيادة الدرك الوطني، ليتم بعدها عقد جلسة عمل تطرق فيها الطرفان إلى سبل التعاون و تبادل الخبرات بين الدرك الوطني ونظيره الاسباني، في مجال الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة.

المحطة الثانية للزيارة، كانت بمقر قيادة القوات البحرية، أين استقبل الوفد من طرف العميد شعلال عبد العزيز، قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية حيث تم عقد اجتماع عمل، تم خلاله التطرق إلى مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الأمن البحري، ليتم بعدها زيارة عينة من الوحدات العائمة من حرس السواحل.