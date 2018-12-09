بالصور.. المديرية العامة للأمن الوطني تنظم يوم إعلامي لتكريس مبادئ حقوق الإنسان

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم إعلامي حول آليات تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العمل الشرطي، إحتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10ديسمبر من كل سنة.

هذا وأشرف المفتش العام للأمن الوطني صبيحة اليوم الأحد، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” في العاصمة على إفتتاح اليوم الإعلامي.

وقد حضر بالمناسبة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلة عن المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ممثلين عن وزارة العدل وقيادة الدرك الوطني.

بالإضافة إلى إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني و كذا ممثلي الأسرة الإعلامية.

وخلال كلمة الإفتتاحية أكد ممثل المدير العام للأمن الوطني على أهمية هذا اليوم الإعلامي، و أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة لترقية وإاحترام مبادئ حقوق الإنسان في صفوف الأمن الوطني في إطار تطبيق قوانين الجمهورية.

وذلك من خلال إستحداث مكتب يعنى بحقوق الإنسان، وضع تحت وصاية المفتشية العامة للأمن الوطني، و الذي يعد مكسبا يضاف إلى سجل الإنجازات التي تزخر بها مصالح الشرطة في مجال حماية الحريات.

من جهتها أشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سي لخضر بالدورالذي تلعبه الشرطة في صون حقوق الإنسان في الجزائر.

مؤكدة أن التوقيع على مذكرة التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجلس حقوق الإنسان يندرج في إطار العمل التكاملي بغية تكريس ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها.

في حين نوهت ممثلة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في تدخلها بالجهود التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية الطفولة والتكفل بها، من خلال توفير الآليات الضرورية لحماية الطفولة في الجزائر.