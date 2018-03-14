بالصور.. المديرية العامة للأمن الوطني تنظم يوم دراسي لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بمقر مديرية الأمن العمومي يوما دراسيا حول حوادث المرور، بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.

اليوم تحت شعار “14 مارس: يوم للتقييم والتقويم”، بحضور ممثلين من وزارة الأشغال العمومية والنقل.

المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المديرية العامة للحماية المدنية، أساتذة جامعيين.

ممثلي الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الكشافة الإسلامية الجزائرية.

في مستهل اللقاء ألقى مدير الأمن العمومي كلمة أكد خلالها عن الاهتمام الذي يوليه الأمن الوطني بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث اعتبر أن إحياء هذه المناسبة تقليد سنوي حميد دأبت عليه مصالح الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني.

اعترافا بمكانة هذه الفئة في المجتمع، مشيرا إلى أن المناسبة سانحة للتطرق إلى مجال العنف المروري ومخلفاته.

كما تناول المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التصدي لظاهرة العنف المروري.

من خلال السهر الدائم والتواجد المستمر لأفراد الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني.

وصدهم للمخالفين لقواعد السير والمخالفين لقانون المرور، مذكرا بالعناية المستمرة للواء المدير العام للأمن الوطني بمجال تكوين أفراد الشرطة.

ودعمهم بالمعدات التكنولوجية المتطورة لأداء مهام حفظ الأمن والتصدي للعنف المروري.