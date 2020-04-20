بالصور.. المديرية الفنية الوطنية تنظم مؤتمرا بتقنية الفيديو لفائدة المدربين

بادرت المديرية الفنية الوطنية، يوم الجمعة 17 أفريل، بإجراء مؤتمر لفائدة المدربين، حول موضوع “علاقة ومساهمة حراس المرمى مع الفريق”، وذلك عن طريق تقنية الفيديو.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري، عن افتتاح المدير الفني الوطني عامر شفيق، لهذا المؤتمر، قبل أن يفسح المجال للمدرب الفيدرالي جابر كمال، للخوض في الموضوع.

وشارك في هذا المؤتمر، عبر تقنية الفيديو، العديد من المدربين من مختلف دول العالم، على غرار الإمارات، قطر، السعودية، فرنسا، وكندا.

وعقب هذه الدورة التكوينية، فتح المجال للمدربين لمناقشة الموضوع وطرح تساؤلاتهم، التي أجاب عنها المدربين جابر كمال، وبرانسي بوخالفة، مع تقديم التفاصيل والتوضيحات اللازمة.

وتأتي هذه المبادرة من المديرية الفنية الوطنية، ضمن برنامجها الخاص بالفترة الحالية من الحجر المزلي، وتوقف جميع المنافسات، بسبب وباء كورونا.