بالصور.. المديرية الوطنية للتحكيم تنظم ملتقى لحكام النخبة

بقلم كريم تيغرمت
بالصور.. المديرية الوطنية للتحكيم تنظم ملتقى لحكام النخبة
افتتحت المديرية الوطنية للتحكيم، أمس الأحد، بوهران، أشغال الملتقى الوطني الخاص بحكام النخبة، تحسبا للمرحلة الثانية لبطولة 2025-2026.

وأشرف المدير الوطني للتحكيم، عبيد شارف، على افتتاح أشغال هذا الملتقى. أين حثّ الحكام على مضاعفة المجهودات، لرفع المستوى.

كما خُصص اليوم الأول من هذا الملتقى، لمراجعة و تحليل بعض الحالات المسجلة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حتى نهاية مرحلة الذهاب.

و ستتواصل أشغال هذا الملتقى الوطني، الجاري بالقرية المتوسطية بوهران، إلى غاية 28 جانفي الجاري.

رابط دائم : https://nhar.tv/zEcgt
