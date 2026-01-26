بالصور.. المديرية الوطنية للتحكيم تنظم ملتقى لحكام النخبة

افتتحت المديرية الوطنية للتحكيم، أمس الأحد، بوهران، أشغال الملتقى الوطني الخاص بحكام النخبة، تحسبا للمرحلة الثانية لبطولة 2025-2026.

وأشرف المدير الوطني للتحكيم، عبيد شارف، على افتتاح أشغال هذا الملتقى. أين حثّ الحكام على مضاعفة المجهودات، لرفع المستوى.

كما خُصص اليوم الأول من هذا الملتقى، لمراجعة و تحليل بعض الحالات المسجلة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حتى نهاية مرحلة الذهاب.

و ستتواصل أشغال هذا الملتقى الوطني، الجاري بالقرية المتوسطية بوهران، إلى غاية 28 جانفي الجاري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور