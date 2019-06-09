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بالصور.. المدير العام للجمارك يزور المفتشية العامة

الوطني
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بالصور.. المدير العام للجمارك يزور المفتشية العامة
بقلم نسرين محفوف

قام اليوم الأحد، المدير العام للجمارك، محمد وارث، بزيارة عمل وتفقد الى المفتشية العامة لمصالح الجمارك.

وقد طاف المدير العام بمختلف مصالحها، حيث وقف على الخدمات المقدمة من طرف مصالح الجمارك.

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