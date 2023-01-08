بالصور.. المدير العام للحماية المدنية يحقق أمنية طفل

حقق المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. أثناء زيارة عمل التي قادته لولاية أدرار، أمنية طفل. أراد أن أرتدي زي الحماية المدنية وان يكون مع الفرقة السينوتقنية فرقة الكلاب المدربة الخاصة بالحماية المدنية.

وعند تلبية رغبة الطفل تم تحقيق حلمه حيث أرسلت فرقة مختصة من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالجزائر العاصمة. الى ادرار أين قام المدير الولائي الرائد قريشي حكيم بتسليمه البذلة وكلب من سلالة “مالينوا” نيابة عن المدير العام.