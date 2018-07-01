بالصور…المرأة القبائلية فضلت خدمة أراضيها على النزوح نحو المدن الكبرى

رغم التغيرات التي شهدها المجتمع القبائلي خاصة مع نزوح الكثرين نحو المدن الكبري تاركين وراءهم اراضيهم بورا الا ان هناك من العائلات من فضلت البقاء والعيش على ما تكتنزه الطبيعة من خيرات بعيدا عن بذور الكيماويات.

ويعود الفضل إلى المرأة التي استطاعت ان تحافظ علي هذه الحياة البسبطة بالقري الجبلية لتكون الحقول والاراضي وجهتها اليومية لزرع كل انواع الخضروات والفواكه.

وهذا كنوع من الوقوف الي جانب زوجها والتخفيف عنه العبئ في ظل الغلاء المعيشي.

وستظل قرى القبائل تجسد الحياة الريفية البسيطة لسكان معروف عنهم تمسكهم الكبير باراضيهم ولا يستهلكون سوى ما تنتجه من خيرات.

وهذا من بين اهم العوامل التي ساعدتهم ان يتغلبوا على صعوبة التضاريس بمنطقتهم الجبلية.