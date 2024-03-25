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الرياضة

بالصور.. المران الأخير للاعبي الخضر وسط أجواء رائعة

بقلم عزبز طالبي
بالصور.. المران الأخير للاعبي الخضر وسط أجواء رائعة
الخضر
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نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم عدد من الصور الجميلة للاعبي الخضر الذي يستعدون للمباراة القوية المنتظرة غدا أمام جنوب إفريقيا.

ويستعد لاعبو الخضر إلى المباراة المرتقبة الثانية، أمام “البافا البافا” بملعب نيلسون مانديلا في ثاني تحدي في الدورة الدولية الودية التي تحتضنها الجزائر.

وكان المتألق ياسين براهيمي ورفاقئه قد تألقوا بشكل ملفت للإنتباه في المباراة الماضية امام منتخب بوليفيا، في لقاء جرب الناخب الوطني بيتكوفيتش عدد كبير من اللاعبين.

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