بالصور.. المرض ينخر صحة عجوز ويشوه وجهها بتيسمسيلت

في حالة من الحالات التي يجتمع فيها المرض والفقر والعزلة، تنطبق على عجوز طاعنة تبلغ سن الثمانين تقطن ببلدية بني شعيب بتيسمسيلت.

المراة المسماة خيرة لعشي المولودة سنة 1939، تم إكتشاف حالتها عن طريق الفرقة الطبية المتنقلة للاستشفاء المنزلي لمستشفى برج بونعامة.

حيث تم اكتشاف هذه الحالة ببلدية بني شعيب بقعة اولاد علي، وتم التنقل إلى هذه المريضة والتكفل بها من الناحية الطبية .

غير ان وحسب الاطباء فإن وضعها الإجتماعي جد مزري وهو الذي كان سببا مباشرا في تدهور وضعها الصحي

وناشدت الفرقة من السلطات المحلية وكذا المجتمع المدني وأصحاب الخير إعانة هذه العجوز وإخراجها من ظلمات الفقر والعزلة والمرض.