بالصور.. المركب الرياضي واقنوني بالعاصمة يستقطب مشجعي الخضر

بدأ مشجعو الفريق الوطني يتوافدون على المركب الرياضي واقنوني بالجزائر الوسطى.

والتحضيرات لا تزال مستمرة بإشراف من رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، لاستقبال العائلات والشباب لتشجيع الفريق الوطني

حيث عمدت مصالح البلدية لتنظيف المركب الرياضي واقنوني لاستقبال مشجعي الفريق الوطني الجزائري مع توفير عبوات مائية للحضور

ويشهد المركب الرياضي واقنوني بالعاصمة توافدا بالألاف من قبل مشجعي المنتخب الوطني.

وهذا بعد ان نصبت مصالح بلدية الجزائر الوسطى شاشة عملاقة بذات المركب منذ انطلاق مباريات كأس امم افريقيا 2019 .

بلدية الجزائر الوسطى هيئت كافة الهياكل والوسائل بما في ذلك اماكن للعائلات و حتى الاطفال لمشاهدة الفريق الوطني.

وثمن مشجعوا المنتخب الوطني من ملعب واقنوني مبادرة مصالح بلدية الجزائر الوسطى التي لاقت استحسانا خاصة وانها تزامنت مع انتصارات محاربي الصحراء

هذا وسيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم مباراة النصف النهائي ضد منتخب نيجيريا على الساعة 20:00 مساء فدعوة موجهة للجميع.