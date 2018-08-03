بالصور… المستفيدون من سكنات “السوسيال” ببريكة ينصدمون بشققهم

شهدت، بلدية بريكة بولاية باتنة، أمس الخميس، عملية تسليم المفاتيح لحصة 884 مسكن عمومي إيجاري بحي النصر.

بعد إنتظار طويل لتوزيع هذه السكنات، التي أضحت بمثابة حلم لهم، بعد أن كان أملهم إيجاد سكن محترم.

يأويهم حر الصيف وقر الشتاء، بعيد عن ضغوطات، غير أنه بمجرد إستلامهم لمفاتيح سكناتهم وتفقدهم للغرف.

إندهشوا لما رأوه من العبث الذي طال هذه البنايات، خاصة التشققات على الجدران، و أنابيب الصرف الصحي المثقوبة.

ناهيك عن إنعدام الأغطية المخصصة للعدادات الكهربائية والمائية والغاز الطبيعي.

وإنصدم المستفيدون من سياسة “البريكولاج”، التي طالت سكناتهم الجديدة، مطالبين من السلطات الوصية التدخل، والنظر في القضية.