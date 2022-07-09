بالصور.. المصارع الجزائري حلاسة يتوج بميدالية ذهبية في دورة برمنغهام

توّج المصارع الجزائري في اختصاص الكاراتي أيوب حلاسة وزن 30 كلغ بميدالية ذهبية في دورة برمنغهام للألعاب العالمية 2022.

وتمكّن أيوب حلاسة من الفوز على منافسه بطل العالم لثلاث مرات البرازيلي دوغلاس بروس بنتيجة 4- 0.

كما قالت وزارة الشباب والرياضة أن حلاسة تفوق في منازلة نصف النهائي على الكويتي عبد الله شعبان.

وقام الوزير عبد الرزاق سبقاق بتهنئة البطل أيوب حلاسة بالإنجاز الرياضي. متمنيا له التوفيق في التحديات المقبلة.

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