بالصور.. المصالح المختصة تحمي الموقع الأثري “تيفاش” بنقرين في تبسة

قامت مصالح الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية بولاية تبسة بحماية الموقع الأثري “تيفاش” بنقرين، الذي تم اكتشاف به لوحة فسيفسائية.

وبأمر من المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وبمتابعة من مدير الجرد الحفظ والصيانة بالتنسيق مع السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية تبسة ومدير الثقافة لذات الولاية.

وامر بالتدخل لحماية الموقع الأثري تيفاش ببلدية نقرين الذي اكتشفت به فسيفساء حيث أشرف مسؤول دائرة الممتلكات الثقافية المحمية فرع تبسة على تعيين حراس للموقع الاثري بحضور كل من رئيس المجلس البلدي لبلدية نقرين ومصالح الدرك الوطني بنفس البلدية.

وبعد المعاينة الميدانية من طرف المختص ومسؤول مصالح الديون، أين تم كذلك الانطلاق في عملية تسييج الموقع الاثري ووضع معدات للصيانة والتنظيف استلمها ذات المسؤول من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية نقرين بمساهمة منه لتثمين وحماية هذا الإرث الحضاري.