بالصور.. المصلون يلتزمون بالتداببر الوقائية في قصر الشلالة بتيارت

استقبل فجر اليوم السبت، 98 مسجدا عبر بلديات ولاية تيارت المصلين بعد فترة طويلة من غلقها بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

ففي مسجد السيدة حليمة السعدية بقصر الشلالة كنموذج عن باقي المساجد التزم المصلون بالتداببر الوقائية كتلك المتعلقة بالتباعد و إستعمال الكمامات و احضار كل لسجادته وتجنب المصافحة و الدخول من باب و الخروج من اخر و غيرها من التدابير التي التزم بها الجميع بطريقة عادية.

فيما قام عمال بيت الله لقياس درجة حرارة المصلين عبر جهاز خاص قبل دخولهم الى المسجد و توجيه المصلين عبر علامات و لافتات وضعت في المسجد و قد ابدى المصلون فرحة كبيرة بفتح المساجد بعد غياب دام طويلا في انتظار فتح باقي بيوت الله.